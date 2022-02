Cosa fare a Brescia dal 4 al 6 febbraio: i migliori eventi del weekend

Sarà un weekend all'insegna della cultura, quello che va da venerdì 4 a domenica 6 febbraio. Tante le mostre in città, anche di richiamo internazionale, come "La Cina non è vicina" di Badiucao a Santa Giulia e "Velázquez per Ceruti" alla pinacoteca Tosio Martinengo.



Non macheranno mostre ed esposizioni fotografiche pure nei musei della provincia, insieme a spettacoli e opere teatrali (consigliamo la bravissima Paola Rizzi al teatro Santa Giulia), mentre a Breno è tempo del "Mercatino dell'usato, arte e ingegno" e – per chi fosse in vena di serate golose – a Lonato continua il circuito enogastronomico "Töt Porsèl", che offre piatti e specialità bresciane a base di carne di maiale, nei ristoranti convenzionati.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!