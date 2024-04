È arrivato un altro weekend ricco di eventi, dalle sagre di primavera, alle bellissime mostre in città e in diversi comuni della provincia. Da non perdere, al Brixia Forum, è sicuramente l'appuntamento con Cosmodonna, la più grande fiera italiana dedicata alla moda e al benessere pensati al femminile.



C'è poi una bellissima sagra a Calvisano, con mostre, mercatini, street food e anche il luna park per i bambini. Sempre per i più piccoli, a Montichiari torna Seridò, un immenso parco giochi dove si potranno trovare 100 aree di divertimento, didattiche e creative, su una superficie di 80.000 metri quadri.



Per chi è in cerca di mercatini vintage, sul lungolago di Paratico è in arrivo "Un tuffo nel Passato", mentre – a Rovato – lo shopping è assicurato con la "Soffitta in Piazza". Infine, per gli amanti delle "bionde", a Iseo c'è il Festival della Birra Artigianale, durante il quale si potranno assaggiare le produzioni di 15 birrifici, con tante golosità e divertimento.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!​