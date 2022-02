Rodengo Saiano: spettacolo teatrale “Sorelle”

Domenica 6 febbraio alle ore 21.00 presso l’Auditorium San Salvatore di Rodengo Saiano è in programma lo spettacolo teatrale “Sorelle”, in occasione del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

Lo spettacolo racconta la storia di due donne della stessa età, ma di origini diverse, che sin dal primo incontro si sono sentite molto vicine. Di Alessandra Domeneghini, con la regia di Sergio Mascherpa e la partecipazione di Anna Teotti e Francesca Cecala.

Ingresso libero.