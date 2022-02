Gavardo: domenica al museo alla scoperta dell'era glaciale

Ritornano gli appuntamenti domenicali per i piccoli archeologi ed archeologhe del Mavs. Domenica 6 febbraio 2022 - Due turni: ore 15:00 oppure 16:30.

"Alla scoperta dell'era glaciale. Le avventure di Mimmo il mammut e dei suoi amici ". Lettura animata e laboratorio creativo per bimbi dai 4 ai 9 anni alla scoperta di alcuni reperti della sala paleontologica del Mavs in un viaggio indietro nel tempo di milioni di anni fa. Posti limitati: prenotazione necessaria.

Per info

telefono 0365.371474 (lunedì-venerdì ore 9:30-12:30) // 338.9336451

mail: info@museoarcheologicogavardo.it

Accesso in museo per gli adulti accompagnatori mediante regolare Green Pass rafforzato