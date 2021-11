Brescia: teatro dialettale Ùs da le as

Continua l'edizione 2021-2022 di “Ùs da le as", la stagione del teatro dialettale bresciano, che si concluderà domenica 1 maggio, al ritorno dopo le annate interrotte a causa della pandemia Covid.

L'iniziativa, coordinata dall' Associazione Palcogiovani, in collaborazione con il Comune di Brescia, ha in cartellone 55 spettacoli, messi in scena da 42 compagnie teatrali della provincia che reciteranno in 10 teatri parrocchiali della città, con il rispetto di tutte le normative per il contenimento del contagio, portando in scena il meglio del teatro “popolare" e della poesia dialettale.?