Nel bel weekend in arrivo, con temperature ormai primaverili, a Brescia e in provincia sono in programma mostre, mercatini, fiere e tanto altro ancora.

A Rovato torna Lombardia Carne, la fiera del bestiame giunta quest'anno alla sua 133esima edizione: ci saranno esposizioni, concorsi, degustazioni, convegni e intrattenimento. Non mancheranno inoltre i tradizionali stand e i punti ristoro.

Il comune di Ospitaletto organizza invece la prima edizione di ChocoMoments. Sarà una grande festa del cioccolato artigianale, nel corso della quale ci saranno una "fabbrica" di cioccolato, laboratori per bambini, lezioni per adulti, show cooking e una mostra mercato.

Nel Basso Garda, occhi puntati su Pozzolengo e la 122esima Fiera di San Giuseppe. Tanti gli appuntamenti: concorso del salame morenico, musica e degustazioni in piazza, dispensa morenica e terra di lugana (vini), mercato dei prodotti tipici e un'esposizione di trattori.

Per gli amanti dell'arte, al Museo di Santa Giulia di Brescia da non perdere la mostra Franco Fontana. Colore, interamente dedicata al fotografo di fama internazionale che ha fatto del colore un vero e proprio attore per trasmettere messaggi. Palazzo Martinengo ospita inoltre I Macchiaioli, bellissima esposizione riguardante una delle più originali avanguardie artistiche del XIX secolo: sarà possibile ammirare oltre 100 opere, per lo più capolavori provenienti da collezioni private – solitamente inaccessibili – e da importanti istituzioni museali, tra cui gli Uffizi di Firenze.

