"Ciaspola weekend" sul Lago di Garda: cime ghiacciate a picco sul lago

Indirizzo non disponibile

Sabato 5 e domenica 6 febbraio è tempo di "Ciaspola weekend" sul Lago di Garda. Scrivono gli organizzatori: "Immaginate di raggiungere la cima ghiacciata di una montagna a picco su uno specchio d’acqua blu e circondata da un’anfiteatro di creste imbiancate! Quello che ci attende è un weekend che rimarrà impresso nella vostra memoria per i grandiosi panorami e la varietà di paesaggi. Raggiungeremo le cime più panoramiche del Lago di Garda immersi in ambienti glaciali, ci consoleremo al calore dei rifugi in quota, ammireremo la bellezza del lago e dei paesi che si affacciano sulle sue placide acque".

Le ciaspolate punteranno alla conquista del Monte Altissimo (2079 mt) e del Monte Stivo (2059 mt). L'itinerario e le tempistiche potranno subire variazioni a discrezione della guida, in base alla gestione delle pause e a seconda delle condizioni meteo e del livello di preparazione dei partecipanti.

Per iscriversi all'evento:

vetteebaite.it

Oppure, per avere maggiori informazioni

contattare:

info@vetteebaite.it?

Facebook: Vette e Baite

Laura Poli +39 348 8952765

Guida Ambientale Escursionistica