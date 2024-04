Roberto è tornato: il mitico Baffo aprirà il suo primo negozio bresciano

Il baffo più famoso d’Italia sta per aprire il suo primo negozio in provincia di Brescia. Parliamo di Roberto Da Crema, conosciuto appunto come il “Baffo”, vecchia conoscenza del tubo catodico – la sua prima televendita risale al 1982, più di 40 anni fa – e ancora oggi sulla cresta dell’onda con il suo marchio Pubblistore, con un ampio e-commerce e quattro negozi fisici già operativi (a Legnano, Lodi, Verano Brianza e Voghera) e un quinto in arrivo nel Bresciano.

Il primo Baffo bresciano

Il primo Pubblistore nostrano aprirà i battenti il 25 aprile: lo annuncia lo stesso Baffo sui social. “Siamo a Poncarale – dice il Baffo nel breve videomessaggio di presentazione – e guardate che traffico sulla provinciale che da Brescia va a Cremona: qui il 25 aprile succederà il finimondo, con 2.200 metri quadrati pieni di novità”.

Altri dettagli nel post allegato: “Il conto alla rovescia è iniziato – si legge –: il nostro nuovissimo punto vendita sta per aprire le sue porte in Via Enrico Fermi 33 a Poncarale. L’inaugurazione sarà il 25 aprile: non vediamo l’ora di darvi il benvenuto nel nostro nuovo spazio, dove potrete trovare tutto ciò che amate e molto altro ancora. Segnatevi la data e preparatevi a festeggiare con noi”.

Chi è Roberto Da Crema

Classe 1953, nato a Milano e all’anagrafe Roberto Da Crema, conosciuto anche come Baffo, Baffo da Crema e addirittura Principe della Notte, è considerato uno dei pionieri delle televendite in Italia (la sua prima apparizione, come detto, nel lontano 1982). “Il suo stile di conduzione – si legge nella biografia a lui dedicata su Wikipedia – da semplice venditore porta a porta lo fece diventare un personaggio televisivo molto popolare: voce alzata in modo spasmodico, pugni sbattuti sui tavoli, respirazione asmatica, maltrattamento degli oggetti reclamizzati per provarne l’indistruttibilità. Questo modo di comunicare veniva applicato a qualunque oggetto, anche di scarso valore, tra cui orologi, tute dimagranti, scale snodabili, camicie, giubbini in pelle”. Nella sua attività più recente, la Pubblistore, è affiancato dalla figlia Valentina. Alle innumerevoli apparizioni televisive si aggiungono anche due film (“Chiavi in mano” e “Per caso”), due serie tv, una docuserie.