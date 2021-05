Visita alla limonaia Prà de la Fam

€ 2,00 (gratis per bambini sotto i 6 anni)

La Limonaia del Prà de la Fam è stata ristrutturata con l’intervento della Comunità Montana del Parco Alto Garda Bresciano nel 1985. In quell’anno vennero piantumate le 80 piante che oggi, adulte, compongono l’Ecomuseo. La proprietà resta della famiglia Parisini, la quale ha concesso in comodato d’uso al Pubblico la struttura che è vincolata dalla sovraintendenza della Belle Arti. Negli ultimi anni l’intervento economico del Comune di Tignale e quello operativo dell’associazione Pro Loco Tignale, hanno reso fruibile il sito per i numerosi turisti.



Dal 1 al 23 Maggio 2021 la Limonaia riapre al pubblico sabato e domenica, dalle 11.00 alle 17.00, nel rispetto dei protocolli Covid.

