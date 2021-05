Castello di Padernello: visite su prenotazione

Torna a scendere maestoso sulle acque del fossato l’antico ponte levatoio che apre le porte ai visitatori del Castello di Padernello, maniero quattrocentesco della Bassa Bresciana. Dopo il periodo di chiusura, il bellissimo Castello, tornato a nuova vita dopo un importante restauro e divenuto fulcro di iniziative culturali nel territorio, è pronto ad accogliere coloro che vorranno immergersi nella sua storia e nelle sue arti, espressione di un intreccio di epoche e delle vicende di diversi personaggi storici. La Fondazione Castello di Padernello, che si prende cura del maniero, organizza visite guidate su prenotazione per tutto il mese dal giovedì alla domenica.



Un’occasione per entrare nelle cucine databili tra il ‘400 e il ‘500, salire sull’elegante scalinata settecentesca, immaginare dame e nobili seduti a tavola nella sala da pranzo, ammirare i soffitti affrescati del Castello, i mobili di artigianato, le biblioteche, e le opere delle sale del Ciclo di Padernello, riproduzioni fotografiche dei dipinti del pittore tardo barocco Giacomo Ceruti. E poi, godere della campagna circostante e del piccolo borgo di Padernello vicino al maniero, fino ad inoltrarsi nel bosco, dove l’artista Giuliano Mauri, ha realizzato il Ponte San Vigilio, un’opera d’arte in natura che ha creato tessendo legno di castagno e che le stagioni vestono ogni volta di nuova poesia: due ponti, che recuperano idealmente il percorso di un’antica strada romana.



Prenotazione obbligatoria online e via email:

www.castellodipadernello.it

info@castellodipadernello.it