"I Fiori di Castellaro Lagusello": la mostra mercato dedicata ai florovivaisti, un appuntamento cardine del Basso Garda, durerà quattro giorni – dal 25 al 28 aprile – con orario di apertura dalle 9 alle 19.

Presenzieranno una sessantina di espositori selezionati tra vivaisti, artigiani e creativi. L'ingresso sarà in piazza Orlandi, la prima delle due piazze, per poi proseguire sull'incantevole via Castello dove troverete la Torre campanaria con un meraviglioso allestimento sino a giungere in piazza Castello con Villa Arrighi e l'ingresso al lago.

La manifestazione si svolgerà a Castellaro Lagusello (Mn), uno dei "Borghi più belli d'Italia", Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e sito Unesco.

Saranno presenti le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio, che accompagneranno i visitatori alla scoperta della Riserva naturale "Complesso morenico di Castellaro Lagusello".