Limone si prepara ad essere la capitale dei fuochi d'artificio per l'estate 2024. Sono infatti già tre gli spettacoli pirotecnici in programma: il primo domenica 19 maggio, quando, per la festa di Pentecoste, saranno in arrivo sul Benaco migliaia di turisti tedeschi. Il bis verrà poi concesso domenica 7 luglio, mentre l'ultimo evento si terrà mercoledì 14 agosto, in occasione delle "Yellow Night", la notte bianca divenuta appuntamento imperdibile del ferragosto gardesano.