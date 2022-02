Breno, Teatro delle Ali: "Yes Land" di Giulio Lanzafame

Ciò che a prima vista può sembrare una casa caotica è, in realtà, l’universo di Giulio, eterno viaggiatore che cerca di mettere ordine. Non tutto fila liscio… ma ogni intoppo diventa occasione per trovare il lato positivo delle cose e divertirsi. Il clown Giulio prova ad adattarsi a un ambiente, che, anche se conosciuto, è impossibile da dominare.



Tutto ciò che è ordinario viene trasformato in comico ed immaginifico e ci obbliga a fare i conti con il senso di inadeguatezza che ognuno di noi ha provato almeno una volta nella vita. Fra clownerie e acrobatica, giocoleria, corda molle, equilibrismo, i gesti e l’interazione con il pubblico si traducono in una continua esplorazione dei sentimenti. Sempre all’insegna delle risate.

– regia Giulio Lanzafame, Olivier Delamare

– idea Riccardo Strano e Giulio Lanzafame

– supervisore del progetto Riccardo Strano

– consulenza artistica Mario Gumina

– scenografia Gaia Marta Gasco