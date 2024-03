Questo weekend ritorna l’appuntamento con la Fiera dell’Elettronica di Montichiari, mostra-mercato dedicata agli appassionati di informatica, hi-tech, computer, video, radio d’epoca e tanto altro ancora. La fiera offrirà una panoramica completa del settore, con le migliori offerte per il pubblico dei consumatori. Al contempo, come da tradizione, la manifestazione sarà arricchita da tanti eventi speciali destinati ai radioamatori e ai collezionisti.

Sul Sebino sarà invece tempo di shopping: è infatti in arrivo la storica iniziativa "Iseo Fuori Bottega", con le ultimissime occasioni di stagione nei negozi del centro storico, mentre a Riva di Solto è in programma il mercatino dell'artigianato "A filo d’acqua": la manifestazione, che si svolgerà nelle piazzette principali e sul lungolago, sarà dedicata esclusivamente ad artigianato creativo handmade, con articoli rigorosamente realizzati a mano da hobbisti.



A Brescia, in concomitanza con la 22esima edizione della Brescia Art Marathon, si svolgerà la Domenica Ecologica, che offrirà la possibilità non solo di godersi partenza e arrivo della gara, ma anche di vivere in modo sostenibile la propria città e ai turisti di godersi una visita a piedi o utilizzando i mezzi pubblici. Al Museo di Santa Giulia, inizia poi il Brescia Photo Festival con la mostra "Franco Fontana. Colore", interamente dedicata al fotografo di fama internazionale che ha fatto del colore un vero e proprio attore per trasmettere messaggi.



Per chi è in cerca di golosità, in Piazza Cavour a Rovato sarà invece tempo del "Rovato Street Food". Il cibo di strada sarà assoluto protagonista, accompagnato da musica dal vivo e intrattenimento per tutti. Saranno presenti i migliori street food d'Italia, dolci gustosi, birra tradizionale e artigianale, cocktail impeccabili, live music e dj set.

L'elenco completo è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!​