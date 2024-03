Cazzago San Martino: fiaccolata rosa

Fiaccolata Rosa in Franciacorta – Sabato 9 marzo si svolgerà la 3 Edizione della Fiaccolata Rosa in Franciacorta, organizzata da Proloco in collaborazione del Comune di Cazzago San Martino. Appuntamento nella frazione di Calino nel suggestivo percorso dei Boschi. Una passeggiata di riflessione dove scoprirete punti dedicati alle emozioni Aperto a tutti !