Rovato: festa della donna

E' la festa della donna più grande del bresciano quella che andrà in scena da venerdì 8 a domenica 10 marzo a Rovato, presso il Locale Museo "Anima" di via Porcellaga 8 e realizzata dal Comitato "A me, ci penso io". Sono una ventina le professioniste che offriranno i loro servizi tra mental coach, make up artist, psicologhe, ostetriche, farmaciste, artiste, bariste, imprenditrici digitali, personal trainer, professoresse.

Tra loro anche la porta bandiera Italiana ai Mondiali di sartoria, Mara Pollonini. Tantissimi i sostenitori dell'iniziativa, che sarà patrocinata gratuitamente anche da ProLoco Rovato, Caffè Letterario Federiciano e Confartigianato Donna Lazio.

"Abbiamo scelto di patrocinare, e quindi di dare il nostro assenso, a questa iniziativa nata dal Comitato "A me ci penso io". Festeggiare la donna non vuol dire solo fare gli auguri, ma anche entrare nel mondo femminile, esaltare le caratteristiche delle donne e sostenerle con un programma ricco di attività e che stimoli le loro peculiarità" ha spiegato al consigliera di Pro Loco Rovato Silvia Quaranta "particolarmente significativo che le professioniste siano tutte franciacortine e molte rovatesi"

Si parte venerdì pomeriggio dalle 16.30 con l'esposizione di opere artistiche, degustazione di franciacorta Contadi Castaldi e di birra artigianale Anima. Finanza femminile presentata da una imprenditrice digitale e la cena della donna con live music femminile. Sabato si passa al benessere con il corso di make up, armocromia ed il brunch. La parità di genere sarà affrontata dall'associazione Titania. Corso di mental coaching immerso nella donna mentre l'associazione Alca parlerà della prevenzione dell'alcoolismo. Sfilata di Moda con tre sarti a livello nazionale per poi rilassarsi con un drink mixology ispirato dagli abiti. Domenica 10 si parte con lo sport e la naturopatia, farmacia e ostetricia. Dopo il brunch e l'aperitivo l'appuntamento è con i tarocchi psicologici aperti a tutti con gli psicologi e gli psicoterapeuti dell'associazione Step Back. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti: donne, uomini e bambini.