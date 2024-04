È Padenghe il Comune dove abitano i bresciani più ricchi

È Padenghe il Comune più ricco della provincia di Brescia: i dati del Dipartimento delle Finanze del Mef sulle dichiarazioni del 2022 rivelano un reddito imponibile (dunque il reddito netto, da cui sono state già tolte le spese deducibili) pari a 35.041 euro annui per abitante, quasi 3mila euro al mese, con 165 contribuenti (pari al 4,6% dei 3.561 contribuenti totali) che dichiarano più di 120mila euro l'anno, più di quanti lo facciano a Montichiari (148 su 18.696 contribuenti totali) e a Lumezzane (164 su 15.919 contribuenti totali). Il primo della lista, in cima a una Top 3 che è tutta gardesana (e sono tanti i paesi del Benaco nelle parti alte della graduatoria): il secondo più ricco è Gardone Riviera, con un reddito netto medio pari a 31.010 euro per abitante, il terzo è Soiano (30.776 euro). Nei primi posti anche Cellatica (28.516 euro), Ponte di Legno (27.227) e Desenzano (26.691).

I redditi dei municipi più importanti

Tra i municipi più importanti, merita sicuramente menzione il capoluogo: con un reddito imponibile complessivo di poco superiore ai 3,807 miliardi di euro, per un totale di 147.235 contribuenti, a Brescia il reddito medio (netto) è di 25.858 euro, più alto che in diverse altre località della provincia. Sono 3.305 i residenti che dichiarano ogni anno più di 120mila euro. Già detto di Desenzano, il secondo Comune per abitanti, il terzo è Montichiari: 18.696 contribuenti complessivi e una media di 21.746 euro l'anno. A Lumezzane (quarto paese bresciano per abitanti e contribuenti) la media è di 24.053 euro. Il Comune più povero è invece Tignale, con 15.663 euro dichiarati (in media) ogni anno.

I dati nazionali resi noti dal Mef

Qualche dato nazionale reso noto dal Mef: il numero di contribuenti in Italia è pari a circa 42 milioni, con un incremento dell'1,3% rispetto al 2021. Il reddito complessivo totale dichiarato ammonta a oltre 970 miliardi di euro, 58 miliardi in più (+6,3%) rispetto all'anno precedente, per un valore medio di 23.650 euro. L'analisi territoriale conferma che la regione con reddito medio complessivo più elevato è la Lombardia (27.890 euro), mentre la Calabria presenta il reddito medio più basso (17.160 euro).

I redditi da lavoro dipendente e da pensione rappresentano circa l'83% del reddito complessivo dichiarato: il reddito medio più elevato è quello da lavoro autonomo, pari 64.670 euro, il reddito medio dei lavoratori dipendenti è invece di 22.280 euro, quello dei pensionati di 19.750 euro. Crescono i valori medi di tutte le tipologie di reddito: +6,9% da lavoro autonomo, +4% da pensione, +3,6% da lavoro dipendente. Ma c'è da fare i conti con l'inflazione.