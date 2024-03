Museo di Santa Giulia: mostra "Franco Fontana. Colore"

Fino al 31 maggio – Lunedì (non festivi): chiuso. Da martedì a domenica: 10:00 – 18:00. Dal 1° giugno – Lunedì (non festivi): chiuso. Da martedì a domenica: 10:00 – 19:00.

La grande rassegna, dal titolo Franco Fontana. Colore, curata dallo Studio Fontana, promossa dalla Fondazione Brescia Musei e co-prodotta con Skira nell’ambito di Testimoni, VII edizione del Brescia Photo Festival, presenta 122 immagini realizzate dal 1961 al 2017.

Il percorso espositivo, suddiviso in 4 sezioni, documenta la ricerca di Franco Fontana sui temi “paesaggio”, “paesaggio urbano”, “presenza assenza”, “people”, “luce americana”, “frammenti”, “autostrade” e “asfalti”: per l’autore, tutto è o diventa paesaggio.

Franco Fontana, fotografo di fama internazionale, predilige il colore come soggetto per indagare e riportare la realtà attraverso il mezzo fotografico. Luce e gamma cromatica definiscono così spazi, architetture, storie e vita. Con le sue serie tematiche, Fontana ha reso il colore attore e non mezzo per trasmettere un messaggio. I paesaggi naturali e urbani sono il fulcro della mostra a lui dedicata negli spazi del Museo di Santa Giulia: da sempre infatti Fontana è stato attratto dalle superfici, dalle porzioni urbane, dagli strati di storia e dai dettagli della vita quotidiana. L’attesa, lo studio dello scatto e del colore è frutto della volontà di restituire in maniera essenziale e concisa una composizione pulita, scandita “semplicemente” dal colore.