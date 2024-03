Prezzo non disponibile

Da venerdì 8 a domenica 10 marzo, in Piazza Cavour a Rovato è in programma “Rovato Street Food”. Il cibo di strada sarà assoluto protagonista del weekend, accompagnato da musica dal vivo e intrattenimento per tutti. Saranno presenti i migliori street food d'Italia, dolci gustosi, birra tradizionale e artigianale, cocktail impeccabili, live music e dj set.