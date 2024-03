Brescia: Domenica Ecologica

Domenica 10 marzo, in concomitanza con la 22ª edizione della Brescia Art Marathon, si svolgerà la "Domenica Ecologica" che offrirà la possibilità a famiglie e amici dei partecipanti di godersi partenza e arrivo della gara, ai cittadini di vivere in modo sostenibile la propria città e ai turisti di godersi la visita di Brescia a piedi o utilizzando i mezzi pubblici.



Il Centro storico sarà chiuso al traffico veicolare privato dalle 8.30 alle 14; il divieto varrà in particolare per l’area delimitata esternamente dalle vie Spalto San Marco, Vittorio Emanuele II, dei Mille, Calatafimi, Lupi di Toscana, Leonardo da Vinci, Pusterla, Filippo Turati e piazzale Arnaldo.

Per agevolare coloro che vorranno scoprire la città senza traffico, Comune di Brescia e Gruppo Brescia Mobilità offriranno la possibilità di viaggiare per l’intera giornata con il biglietto unico. I biglietti di zona 1, zona 2 e zona 1+2 manterranno il costo abituale, ma potranno eccezionalmente essere utilizzati per tutta la giornata.