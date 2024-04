Orgoglio nostrano: stanno per vedere la luce le prime case del villaggio che produce più energia di quella necessaria per viverci. Siamo in Via Sandro Bonicelli a Ponte di Legno, nel cosiddetto “sunny side” del paese tra i più noti della Valcamonica: il progetto è griffato Guerini Real Estate & Ospitality, da mezzo secolo sul mercato nei settori immobiliari e ristorativo-alberghiero. Il villaggio a consumo zero (anzi, meno zero) è liberamente ispirato alla Case di Viso, lo storico borgo situato a pochi da passi dal paese, ma in versione 2.0.

In vendita a 9mila euro/mq

Le abitazioni sono pronte per essere consegnate (e abitate) già dal prossimo giugno. “Intanto non avranno costi in bolletta – fa sapere l'azienda in una nota – ma produrranno energia aggiuntiva che potrà essere rivenduta come previsto dalla normativa vigente. Il progetto trasformerà Ponte di Legno nel paese con più 'case attive' al mondo”. Il Green Village di Guerini è composto da villette private o plurifamiliari, di metratura compresa tra gli 80 e i 250 mq, pensate per residenti o turisti abituali in cerca di una seconda casa. Certo non costano poco: le villette e gli appartamenti sono venduti a prezzi compresi tra i 6mila e i 9mila euro al mq.

I dettagli del progetto

“Utilizziamo solo pietre locali a km zero per aumentare il comportamento inerziale dell'edificio – spiega Marco Guerini, responsabile tecnico del progetto –. Un'altra tecnologia utilizzata sono gli scambiatori di calore che recuperano il calore dell'acqua utilizzata nella doccia per riscaldare l'acqua che servirà successivamente: lo stesso avviene con l'aria viziata, che mentre viene espulsa cede il suo calore all'aria pulita in entrata”.

I tetti sono realizzati in legno massello naturale, senza trattamenti chimici: per l'isolamento è stato scelto il polistirene estruso, che non rilascia formaldeide e ha un'ottima resistenza meccanica, assorbe pochissima acqua, resiste alla muffa e alla corrosione (ed è pure riciclabile). L'energia viene infine prodotta con pannelli fotovoltaici ad alta efficienza, da 550W ciascuno: “A questi abbiniamo degli ottimizzatori – continua Guerini – che permettono il funzionamento anche quando sono coperti dalla neve. Inoltre, nelle aree in cui se ne accumula di più, sono installate delle resistenze che possono essere attivate per scioglierla”.