Brescia: mostra "La Spedizione dei Mille. Giuseppe Nodari" al Museo di Santa Giulia

Giuseppe Nodari, nato a Castiglione delle Stiviere nel 1841, è uno di quei giovani italiani per i quali l’impresa della Spedizione dei Mille costituì il momento saliente della propria formazione patriottica.

Attraverso la memoria di Nodari, cristallizzata in dettagliate illustrazioni, sarà possibile ripercorrere una delle vicende più note del Risorgimento italiano, delineata anche mediante la memorialistica di garibaldini strettamente legati al territorio bresciano. Giuseppe Nodari infatti è autore di un reportage grafico realizzato proprio negli anni in cui la fotografia iniziava a essere impiegata come strumento di documentazione utile alla costruzione di una nuova idea di nazione.

Ad arricchire la narrazione, negli apparati didattici di mostra, i vivacissimi e dettagliati acquerelli sono posti in dialogo con altre testimonianze che contribuirono a costruire la memoria storica della più celebre impresa del Risorgimento italiano: la memorialistica bresciana, con testi di Giuseppe Cesare Abba, Giuseppe Capuzzi e Giuseppe Guerzoni, e i primi incunaboli fotografici dei reporter francesi presenti in Sicilia nel 1860. I dettagli più vividi e curiosi degli acquerelli potranno essere apprezzati in tutta la loro pienezza grazie a un filmato emozionale, realizzato da Eurojersey per l’Associazione AMICHÆ.