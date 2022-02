Le due cattedrali di Brescia: visita guidata

Brescia è famosa per un fenomeno pressoché unico in Italia. Sai quale? La piazza con le due cattedrali. In questo luogo infatti si incontrano sei scoli di storia dal romanico al tardo barocco. La nostra visita inizierà dal Duomo veccjio, autentico gioiello della città di Brescia e il maggior tempio romanico circolare tuttora esistente. Chiamato anche “Rotonda” per la sua forma circolare, è ufficialmente concattedrale di Brescia insieme al Duomo Nuovo. Proseguiremo poi il nostro viaggio alla scoperta dei TESORI dell’arte custoditi nel duomo nuovo che si erge maestoso al centro della piazza. Con una splendida facciata barocca la Cattedrale venne terminata solo nel 1825 con la realizzazione della cupola, la terza più alta d’Italia.

