Tesori segreti di Brescia: visita guidata alle chiese di San francesco e Santi Nazario e Celso

Se pensi che Brescia sia una città ricca di tesori ma non sai dove trovarli, questo itinerario è fatto per te. Andremo alla scoperta delle meraviglie custodite in 2 chiese: San Francesco e Santi Nazaro e Celso. In particolare parleremo dell’arte romanica di S.Francesco, visiteremo il suo chiostro e ammireremo la Pala di Moretto da Brescia, il pittore più rappresentativo della città. Poi ci sposteremo a S.Nazario e Celso dove è conservato un capolavoro della pittura veneta: il Polittico Averoldi di Tiziano Vecellio. Saremo accompagnati dalla nostra guida abilitata ed appassionata che ci racconterà tutta l’arte e la storia di questi luoghi affascinanti.

