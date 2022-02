Brescia, Teatro Santa Giulia: Paola Rizzi in "Non sono una signora"

La signora Maria partecipa al matrimonio della nipote e le succedono di tutti i colori: dall’invito a nozze all’attesa degli sposi sul sagrato, dalla cerimonia in chiesa al pranzo conviviale in un ristorante di lusso, la nonna si trova nel vortice di equivoci, personaggi umoristici e vecchie fiamme che riaffiorano dal passato.

E’ l’occasione per riflettere sull’amore, sui giovani e sul ritmo caotico della modernità: le piccole dosi di saggezza della signora Maria salveranno alcune situazioni comiche e paradossali e la faranno ripensare ai molti anni passati in compagnia del suo Piero. Come “Paese mio che stai sulla collina” e “Non voglio mica la luna”, anche questo spettacolo si configura come un teatro popolare dove si sorride su problemi e situazioni dei tempi che stiamo vivendo.

Spettacolo in lingua dialettale bresciana

scritto e diretto da John Comini

con la collaborazione di Peppino Coscarelli

collaborazione tecnica di Luca Lombardi

produzione Teatro Gavardo