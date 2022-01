Pisogne: mostra "L'inferno in Terra"

Da giovedì 27 gennaio a domenica 6 febbraio presso lo spazio espositivo TorcolArt a Pisogne è in programma la mostra sulla Shoah dal titolo “L’Inferno in Terra”. Verrà inaugurata in occasione del Giorno della Memoria, giovedì 27 gennaio, alle ore 18.30.

Inoltre, venerdì 28 gennaio alle ore 20.30 presso la Sala de Lisi ci sarà un incontro pubblico sul tema con interventi e brani musicali sulla Shoah.

Aperture straordinarie su appuntamento.