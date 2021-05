Visite ai musei di Solferino e San Martino della Battaglia

Dopo una lunga chiusura durata sei mesi, hanno riaperto i complessi monumentali di Solferino e San Martino della Battaglia.

Sono di nuovo visitabili: la Rocca, il Museo e l’Ossario a Solferino, la Torre monumentale, il Museo e l’Ossario di San Martino, attrezzati per garantire la massima sicurezza dei visitatori.

Gli ingressi saranno contingentati, di modo da evitare assembramenti, attraverso prenotazione (obbligatoria solo il sabato e la domenica) come da D.L. n. 52 e prevedranno una durata massima di visita.

Ogni precauzione sanitaria è stata adottata per assicurare un percorso piacevole e sicuro nei luoghi della grande Battaglia dove si fece l’Italia.

Il complesso monumentale di San Martino della Battaglia sarà aperto 7 giorni su 7 e la domenica con orario continuato per 10 ore consecutive. Rocca e Museo di Solferino, da quest’anno visitabili con un unico nuovo biglietto, saranno aperti dal martedì alla domenica 8 ore al giorno. Raccomandiamo di scegliere orari e giorni non di punta, per potersi godere al meglio i Musei.

Qui troverete: armi bianche e da fuoco, cannoni, baionette, uniformi, medaglie; ed ancora: lettere manoscritte, oggetti d’uso quotidiano, quadri e stampe dell’epoca. Sarà possibile entrare nella storia, immergendosi nell’eroismo di tempi antichi e vivere i sentimenti che animarono i patrioti risorgimentali. Oltre a regalarsi la bellezza di questi luoghi dall’intramontabile fascino, che doneranno emozioni indelebili.

Un viaggio a ritroso nel tempo, tra monumenti circondati da verdi parchi e sulla cui sommità si può ammirare l’incantevole panorama delle colline moreniche e del lago di Garda.

Gli orari di visita:

A Solferino, Rocca e Museo sono aperti dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19. Prenotazioni Rocca: Tel. 3387501396

Prenotazioni Museo, Tel: 0376854019

A San Martino il complesso monumentale è visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19, la domenica con orario continuato dalle 9 alle 19.

Prenotazioni: Tel. 030 9910370

I biglietti:

Con il biglietto unico è possibile visitare tutti i Musei e le Torri di San Martino e Solferino.

È acquistabile anche su Trip Advisor e booking.com con una piccola maggiorazione.

Il nuovo biglietto per Solferino invece consente la visita a Rocca e Museo e presto si potrà comprare anche su internet.

La collezione on line e l’app:

Prima e durante la visita, potrete conoscere i dettagli della collezione museale direttamente dal sito internet www.solferinoesanmartino.it alla voce Le Collezioni. Da aprile infatti tutto il patrimonio museale è stato digitalizzato.

Potete controllare anche se un vostro avo ha partecipato alle Battaglie risorgimentali cercando il vostro cognome nel database: https://www. solferinoesanmartino.it/ progetto-torelli/. Non dimenticate di scaricare l’App: Al Museo con lo Smartphone.

www.solferinoesanmartino.it – prenotazioni@ solferinoesanmartino.it