Con la primavera arrivano le prime fiere e i primi mercati florovivaistici (su tutti, segnaliamo "Fiori nella Rocca" a Lonato). Continuano poi i soliti mercatini vintage e c'è il gradito ritorno a Gargnano di "Giardini d'Agrumi", manifestazione dedicata alla valorizzazione delle limonaie del lago di Garda e alla promozione degli agrumi del territorio benacense. Un percorso accompagnerà i visitatori alla scoperta dei giardini privati, eccezionalmente aperti al pubblico, dove venivano e ancora oggi vengono coltivati cedri, limoni, aranci, chinotti e molto altro.



Nel centro storico di Iseo, invece, per tutto il weekend è in programma il "Mercato Europeo": tre giorni all’insegna di gusti, sapori e tradizioni, con espositori (provenienti da ogni parte del mondo) e i loro banchetti lungo Viale Repubblica, Largo Zanardelli e Piazza Garibaldi.



Al centro fiera di Montichiari si terrà "Spider e Cabriolet, mostra mercato di auto scoperte di ieri e di oggi", evento dedicato al suggestivo mondo delle spider e cabriolet, auto che hanno fatto la storia ma che, con il loro fascino senza tempo, restano il sogno degli appassionati di motori.



In piazza Loggia a Brescia, domenica andrà in scena l'undicesima edizione di "1000 Chitarre in piazza", quest'anno con una guest star d’eccezione, il chitarrista Andrea Braido, musicista che ha calcato il palco con i grandi della musica italiana, da Vasco Rossi a Zucchero, da Adriano Celentano a Angelo Branduardi. Sempre domenica in città, in piazza Mercato da non perdere la fiera dell’autoproduzione e dell'artigianato "L'ho fatto tutto io". Ci saranno 30 espositori con i loro progetti e le loro realizzazioni artistiche.

Spazio alla cultura, infine. Al Museo di Santa Giulia da non perdere la mostra "Franco Fontana. Colore", interamente dedicata al fotografo di fama internazionale che ha fatto del colore un vero e proprio attore per trasmettere messaggi. Palazzo Martinengo ospita inoltre "I Macchiaioli", bellissima esposizione riguardante una delle più originali avanguardie artistiche del XIX secolo: sarà possibile ammirare oltre 100 opere, per lo più capolavori provenienti da collezioni private – solitamente inaccessibili – e da importanti istituzioni museali, tra cui gli Uffizi di Firenze.



L'elenco completo degli eventi è disponibile alla pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!​