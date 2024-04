Desenzano: Bazar di Primavera

Sabato 13 aprile, nel Gruppo Giochi di Via Ettore Andreis 120 a Desenzano, è in programma il "Bazar di primavera" a cura di Libera Educazione Steiner-Waldorf Micheliana. Sarà una giornata dedicata alle famiglie, all’insegna di giochi, laboratori creativi, danze e buon cibo per celebrare insieme l’arrivo della bella stagione.