Brescia: mostra fotografica "Vasco Ascolini. Echoes"

La Fondazione Negri e la Fondazione Pasquale Battista, con il fondamentale supporto del Gruppo Augusta Ratio S.p.A., sono orgogliose di presentare "Echoes", una straordinaria mostra monografica dedicata al fotografo italiano Vasco Ascolini, a cura di Luca Carnicelli.

Questa esposizione, ospitata nello spazio espositivo della Fondazione Negri a Brescia, dal 13 aprile al 22 giugno 2024, vuole rendere omaggio al maestro emiliano, fra i talenti più originali della fotografia del nostro paese, ripercorrendone la storia attraverso una summa e una selezione dei lavori più significativi dedicati al teatro e alla statuaria.

Vasco Ascolini è uno dei fotografi più importanti del secondo ‘900 italiano, la cui carriera, tuttavia, si è precipuamente svolta in un ambito internazionale. Dalla mostra al Lincoln Center di New York nel 1985, alle collaborazioni con il Musée Réattu di Arles, al Cavalierato delle Arti e delle Lettere della Repubblica di Francia nel 2000, il suo percorso ha forse mostrato maggior continuità all’estero che in patria, pur con eventi estremamente significativi quali le mostre ad Aosta e Ferrara curate da Ernst Gombrich e Aaron Scharf (1989), la grande retrospettiva a Reggio Emilia del 2008 e la recente mostra del 2023 al Museo Bagatti Valsecchi di Milano: “Visioni Metafisiche. Vasco Ascolini incontra Canova, Thorvaldsen e De Chirico”.



La mostra intende offrire una visione quanto più completa dell’opera di questo grande artista, il quale, concentrandosi sull’artificio del teatro, della scultura e degli spazi architettonici, restituisce attraverso i suoi scatti un’umanità e un pathos rari da riscontrare, non soltanto in fotografia.



Il progetto conta su un numero di 55 fotografie tutte in edizione vintage su carta baritata ai sali d’argento, personalmente stampate da Vasco Ascolini e direttamente provenienti dalla collezione della Fondazione Pasquale Battista, in rappresentanza dei temi principali da lui affrontati nel corso della carriera.

Attraverso la mostra "Echoes", i visitatori sono invitati ad immergersi in un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, esplorando i temi del contrasto visuale, della metamorfosi emotiva, dell'evanescenza, della memoria e dell'identità. L'esposizione intende sottolineare la capacità unica di Ascolini di catturare la transitorietà dell'esistenza umana e la bellezza fugace delle sue forme, in un dialogo silenzioso ma eloquente con il mondo che lo circonda.

Accompagna la mostra un prestigioso catalogo edito da Fondazione Negri con contributi di Luca Carnicelli, Imen Jane e Massimo Mussini.



La collaborazione tra le fondazioni Pasquale Battista e Negri, insieme al sostegno del Gruppo Augusta Ratio S.p.A., testimonia l'impegno congiunto nel promuovere l'arte e la cultura, rendendo "Echoes" un evento imperdibile per appassionati di fotografia, arte e storia.



BIOGRAFIA:

Nato nel 1937 a Reggio Emilia, Vasco Ascolini si afferma in Italia e all’estero nella seconda metà del Novecento sia per le sue fotografie a tema teatrale che per gli scatti dedicati ai reperti museali e architettonici del passato, a partire dagli anni Ottanta. Egli inizia la sua produzione fotografica nel 1965 e in breve tempo acquisisce un importante bagaglio tecnico anche grazie all’amicizia con Stanislao Farri. Dal 1973 al 1990 diventa fotografo ufficiale del Teatro Municipale “Romolo Valli” di Reggio Emilia, iniziando così una lunga carriera in Italia e soprattutto all’estero. Dagli anni Ottanta le sue opere vengono esposte in una serie di mostre internazionali: tra le più significative si ricordano la retrospettiva sul suo lavoro teatrale esposta nel 1985 al Lincoln Center di New York e l’esposizione di Aosta del 1989 dal titolo Vasco Ascolini. Aosta metafisica e altri luoghi, corredata dal testo critico di Ernst H. Gombrich, in quello che fu uno dei pochi scritti dello studioso dedicati alla fotografia, che di Ascolini disse “Come egli possa catturare la quiete e la solitudine di uno scenario carico di premonizioni rimarrà il suo segreto”.