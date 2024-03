Nella suggestiva cornice della Rocca di Lonato del Garda, dal 12 al 14 aprile è in programma la XVI edizione di "Fiori nella rocca", raffinata mostra mercato di piante e fiori rari.

Un nutrito e selezionatissimo numero di vivaisti, artigiani e specialisti in oggettistica da giardino sarà protagonista della mostra mercato, ormai diventata uno fra gli appuntamenti più attesi non solo dagli appassionati del settore, ma anche da chi vuole trascorrere una piacevole giornata all'aria aperta, fra colori e profumi di piante e fiori.



Selezionati dal Garden Club Brescia e dalla Fondazione Ugo Da Como, ideatori dell’evento, saranno presenti i più importanti vivaisti, coltivatori e ricercatori di essenze rare italiani, tra cui i più noti produttori di erbacee perenni, rose, peonie, piante aromatiche, medicinali e orticole particolari, agrumi, ulivi e palmizi, pelargoni, iris, lavande, clematis, piante acquatiche, piante grasse, tillandsie, frutti antichi, ortensie e camelie.



Accanto a loro, ci saranno anche gazebo con arredi e complementi per esterno, decorazioni per il giardino, editoria specialistica, oggetti per la vita all’aria aperta, cosmetici naturali, abbigliamento in canapa e fibre naturali per il giardino e per il tempo libero, cappelli di paglia e tessuto decorati con motivi floreali, accessori moda a tema floreale, olii ed essenze profumate, mieli e prodotti dell’alveare, decorazioni vegetali e minerali profumate.