In ordine sparso, a cominciare da Pablo Picasso: “Solo i geni copiano, i mediocri imitano”. Poi Hannah Arendt, in tedesco “Kein Meinsch hat das Recht zu gehorchen”, in italiano “Nessuno ha il diritto di obbedire”. E ancora “Non c'è genio senza controllo”, come diceva Johannes Brahms: “È lecito uccidere il tiranno”, parola di Giovanni di Salisbury. Fino alla meraviglia di Dante Alighieri: “Ha scritto 13mila endecasillabi in riga, e sottostando a una regola ha prodotto un capolavoro” (ovviamente, la Divina Commedia).

LeXGiornate della Legalità

È il contorno letterario, denso di citazioni d'ogni tempo, che ha accompagnato la presentazione stampa al Palagiustizia di Brescia dell'inedito format LeXGiornate della Legalità, prima edizione in pista dal prossimo marzo proprio nelle sale del tribunale nuovo di Via Lattanzio Gambara, nell'aula polifunzonale Campanato (sempre dalle ore 18, 150 posti a sedere, prenotazioni su Eventbrite, prevista la diretta streaming: info su fondazionesoldano.com) con quattro grandi nomi, voci autorevoli della contemporaneità, che plasmeranno il progetto. Rigorosamente già svelati: Gherardo Colombo, Ezio Mauro, Roberto Battiston e Nando Dalla Chiesa.

A ciascuno il suo, a ciascuno il compito di raccontare la “regola” e la “legalità” in senso lato, in tutte le sue declinazioni: un'idea della Fondazione Soldano, con il sostegno e il supporto del Consiglio notarile, l'Ordine degli avvocati, l'Ordine dei commercialisti, Banca Passadore, il Consiglio regionale della Lombardia, il Comune di Brescia, l'istituto scolastico Einaudi di Chiari.

Il calendario degli incontri

Il calendario (per la cronaca: posticipato di una settimana in quanto il tribunale, il 1 marzo, ospiterà il via al nuovo processo di Olindo Romano e Rosa Bazzi): venerdì 8 marzo Gherardo Colombo, “Anche per giocare servono le regole”, in dialogo con Severino Gritti; venerdì 15 Ezio Mauro, “Democrazia e dittatura: la regola che libera, la regola che opprime”, in dialogo con Claudio Mor; venerdì 22, “Regole dell'uomo, regole della natura”, in dialogo con l'Ordine degli avvocati; data da definire, Nando Dalla Chiesa, “La legalità è un sentimento”, in dialogo con Emilio Del Bono. Doppio spin-off: “La legalità entra a scuola”, sabato 16 marzo all'IIS Einaudi di Chiari con Ezio Mauro ed Emilio Del Bono; “La legalità scende in campo”, sabato 6 aprile al campo sportivo di chiari con il big match tra gli studenti dell'Einaudi e la Nazionale magistrati, a cui seguirà un terzo tempo di dibattito e confronto.

Testimonial dell'iniziativa, che rientra nel folto calendario 2024 che porterà al Festival LeXGiornate di settembre, anche il presidente vicario della Corte di Appello Antonio Matano e il procuratore generale Guido Rispoli, la dirigente scolastica dell'Einaudi Vittorina Ferrari. A tessere le fila, come sempre, il patron della Fondazione Soldano, Daniele Alberti: “È un progetto al suo anno zero, ma su cui puntiamo molto – spiega –: è l'inizio di un nuovo viaggio, in questa vita che è continua meraviglia e continua ricerca”.