Brescia: Gioca a Minecraft con i Longobardi

All'Auditorium Santa Giulia sabato 13 alle ore 15:30, 100 persone potranno giocare gratuitamente a Minecraft come veri Longobardi! Brescia sarà in rete con le sette località del sito seriale Unesco I Longobardi in Italia per un intero pomeriggio di gioco dedicato a Minecraft.

L'evento sarà aperto gratuitamente per un massimo di 100 persone, 50 delle quali potranno scegliere anche se fruire delle visite guidate messe a disposizione gratuitamente da Fondazione Brescia Musei.



Evento gratuito con prenotazione obbligatoria al CUP – Centro Unico Prenotazioni cup@bresciamusei.com. Telefono: 030.817420.