Iseo: mostra codice luce

Sabato 16 marzo alle ore 17:00 verrà inaugurata la mostra Codice di Luce di Marco Grimaldi a cura di Matteo Galbiati in collaborazione con Giulia Andrea Gerosa. La mostra rimarrà visitabile fino a Domenica 21 aprile 2024. Codice luce si presenta come una selezione attenta e calibrata di alcuni lavori particolarmente significativi dell’ultima produzione dell’artista, il quale desidera “caricare la pittura astratta di vita, per poter esprimere e comunicare un’emozione concreta”.

Info e contatti: 393/8628467 o 030/981011; segreteria.arsenaleiseo@gmail.com