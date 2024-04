Brescia: mercatino "Scambio di stagione"

A Brescia torna lo “Scambio di stagione”, il mercatino dello scambio libero e gratuito: si terrà nell’Oratorio di Fiumicello il 13 e 14 aprile. I cittadini potranno portare giochi, vestiti, libri, oggetti per la casa, piccolo mobilio ed elettrodomestici funzionanti che non sono più utili, per loro, ma che possono ancora essere impiegati da altre persone.