Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Da venerdì 12 a domenica 14 aprile, dalle 10 alle 24, in via Roma a Sale Marasino si terrà la “Festa Siciliana”, gustoso appuntamento con prodotti tipici, street food, folclore, intrattenimento, foto e autografi con Tony Sperandeo, l'attore cinematografico di "Mery per sempre", "I cento passi" e "La piovra", già vincitore di un David di Donatello.