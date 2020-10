Cellatica: Casa Museo della Fondazione Zani

“Ho collezionato per esprimere il mio gusto, per appagare la mia curiosità e per abitare il bello, attraverso l'arte”. Così diceva Paolo Zani, il noto imprenditore e collezionista a cui è dedicata, insieme all'amata Carolina, la Fondazione che oggi gestisce l'imperdibile Casa Museo a Cellatica.

Sede istituzionale e centro culturale della Fondazione, la Casa Museo offre ai visitatori, giovani e adulti, percorsi guidate per scoprire una straordinaria collezione di dipinti, sculture, arredi e oggetti d'arte, in tutto più di 800 opere raccolte in oltre trent'anni di intensa attività di ricerca di Paolo Zani.

L’accesso alla Casa Museo, organizzato per piccoli gruppi, consente di ammirare le opere esposte con un approccio d’insieme, ma anche di approfondire, in base alle proprie esigenze, temi iconografici oppure dettagli tecnici dei manufatti. Percorsi tematici e laboratori, ma anche seminari di studio, mostre e spettacoli animano la programmazione annuale della Casa Museo, in un ambiente unico che contempla anche un laboratorio didattico, un giardino, oltre al bookshop e alla caffetteria.

Per informazioni generiche sull’attività del museo e per prenotazioni:

T +39 030 25 20 479 - info@fondazionezani.com