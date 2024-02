È in arrivo un weekend segnato da temperature sopra le medie di stagione: l'occasione perfetta per godersi i tanti eventi in programma. Per gli amanti del vintage e dell'antiquariato, c'è davvero un'ampia scelta con ben quattro mercatini a Paratico, Lonato, Rovato e Sarnico.



Per i più golosi, a Lonato sarà possibile gustare le prelibatezze del circuito gastronomico "Töt Porsèl", che vede "sua maestà" il maiale protagonista nei menù dei 13 ristoranti aderenti all'iniziativa. Tante le specialità bresciane: empiöm di maiale alla griglia, costine al Groppello, os de stòmec e molto altro.

Spostiamoci in città, dove continuano le belle mostre in programma, che – dopo l'anno di Brescia Bergamo Capitale della Cultura – sembrano aver trovato una nuova giovinezza. Da non perdere, a Santa Giulia, l'esposizione "La Spedizione dei Mille" con le opere di Giuseppe Nodari: attraverso la memoria dell'artista, sarà possibile ripercorrere una delle vicende più note del Risorgimento italiano. Alla Pinacoteca Tosio Martinengo c'è poi la mostra "Lorenzo Lotto. Incontri immaginati", che – con rinnovata meraviglia, grazie a prestiti straordinari – ci parlerà di uno dei più affascinanti protagonisti della storia dell'arte.



A Gusaggo c'è poi il "Franciacorta Music Fest", con un ricco palinsesto di eventi, pensati per diffondere la cultura musicale nelle sue più differenti articolazioni.

L'elenco completo degli eventi è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!​