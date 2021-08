Cosa fare a Brescia dal 13 al 15 agosto: i migliori eventi del weekend di Ferragosto

Tutte le migliori proposte in città e in provincia

Sagre, musei gratuiti in città, mercatini, fuochi d'artificio, spettacoli all'aperto e cinema sotto le stelle: sono solo alcuni dei tanti eventi in programma nel weekend di Ferragosto. Nessuna possibilità di annoiarsi, dunque, anche per chi ha deciso di trascorrere la festività in provincia, lontano dal mare e dalle spiagge affollate.

L'elenco completo degli eventi in programma è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!