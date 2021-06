Castello di Brescia: Festival dei Sapori

Il “FESTIVAL DEI SAPORI” è l’evento per la valorizzazione della cultura enogastronomica della nostra provincia nel segno di East Lombardy, il progetto di promozione di un turismo e un’agricoltura sostenibili che il Comune di Brescia condivide con le amministrazioni di Bergamo, Cremona e Mantova.

Il marchio EAST Lombardy rappresenta una filiera di ristoratori alla continua ricerca dei migliori ingredienti per proporre ai loro clienti un’esperienza di gusto unica, con una meticolosa attenzione nella scelta e nell’individuazione dei produttori della Lombardia Orientale che hanno fatto della sostenibilità, della biodiversità e della qualità, una precisa scelta di vita e di lavoro.

Il saper fare accomuna i produttori e i ristoratori EAST Lombardy. Il saper fare che unisce la capacità degli artigiani agroalimentari di garantire prodotti sempre migliori, sani e sempre più sostenibili (nel rispetto della terra e delle condizioni di vita e salute degli animali) con la capacità degli chef di trasformare quei prodotti in nuove e autentiche esperienze di gusto, che fanno della Lombardia Orientale una regione gastronomica in grado di competere in tutto il mondo.

L’unicità del prodotto e la tipicità della ricetta sono alla base della proposta EAST Lombardy, che suggerisce ai consumatori esperienze di gusto che già da molti anni concorrono a creare una vera e propria cultura del cibo.

Poter tornare a proporre un evento in presenza nel Castello di Brescia offre sicuramente al Festival un valore aggiunto non da poco; la roccaforte cittadina rappresenta un’attrazione di per sé ed essere ospiti della rassegna di “We Love Castello” è un’ulteriore occasione per stringere sinergie e rafforzare la rete di realtà che tanto si stanno impegnando i questi ultimi anni per valorizzare e ridare prestigio al nostro maniero.

LE CENE

Ogni lunedì sera alle 20, a partire dal 7 giugno verrà proposta una cena a cura dei ristoratori East Lombardy di Brescia e con rappresentanze delle altre province. Una vetrina per i nostri ristoratori, penalizzati da una forzata inattività di diversi mesi che ora finalmente possono tornare a incontrare il pubblico per presentare il proprio lavoro, fatto di cura e passione, accompagnati dai consorzi di produttori dei loro territori. Le diverse “anime” gastronomiche della nostra vasta provincia, fatta di laghi, pianura e montagne, verranno raccontate dai protagonisti e gustate – attraverso un menu completo con vini in abbinamento – dal pubblico presente.

Il palinsesto delle serate verrà comunicato mensilmente.

Gli appuntamenti di giugno:

7 giugno: Ristorante Da Sapì, Esine.

Con la partecipazione dei Consorzi IGT Valcamonica e Silter

14 giugno: Ristorante Al Malò, Rovato.

Con la partecipazione di Franciacorta

21 giugno: Osteria dell’Angelo, Gussago.

Con la partecipazione di Franciacorta

28 giugno: Il Licinsì di KilometriZero, Brescia.

Con la partecipazione del Consorzio del Monte Netto

Il costo della serata è di 35 € a persona.

La prenotazione è obbligatoria sul sito https://welovecastello.it/festival-dei-sapori/

Le cene verranno allestite al coperto, pertanto si svolgeranno anche in caso di pioggia.

IL MERCATO DEI SAPORI

A sostegno dei piccoli produttori e di chi in questi anni ha scelto di valorizzare e promuovere sostenibilità e biodiversità, per 5 fine settimana, dal 5 giugno al 26 settembre è prevista una rassegna di circa 10 aziende che presenteranno le loro specialità, spesso veramente di nicchia. Gli appuntamenti col mercato dei produttori si terranno sia sabato che domenica per tutta la giornata, a partire dalle 10 del mattino.

Le date del Mercato dei Sapori saranno le seguenti:

Sabato 5 e domenica 6 giugno 2021

Sabato 3 e domenica 4 luglio 2021

Sabato 31 luglio e domenica 1 agosto 2021

Sabato 28 e domenica 29 agosto 2021

Sabato 25 e domenica 26 settembre 2021

