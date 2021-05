Brescia Musei: visite su prenotazione

Ha ripreso in presenza l’attività di Fondazione Brescia Musei, alla luce del nuovo D.L. 52 del 22 aprile 2021. Sono finalmente riaperte tutte le quattro sedi museali — Museo di Santa Giulia, Parco archeologico di Brescia romana, Pinacoteca Tosio Martinengo, Museo delle Armi “Luigi Marzoli” —, garantendo il rispetto di tutti i principi di sicurezza, dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 18.00.

È necessario prenotare e acquistare i biglietti attraverso il sito bresciamusei.com. Per informazioni contattare il CUP: 030.2977833-834 - santagiulia@bresciamusei.com, da lunedì a domenica, dalle 10.00 alle 18.00.

Innanzitutto la riapertura permetterà finalmente a tutti i cittadini bresciani, e non solo, di accedere al rinnovato Parco archeologico, che ospita la Vittoria Alata: d’ora in poi si potrà ammirare la statua sotto i riflettori di una nuova illuminazione teatrale e, novità, a disposizione dei visitatori l’audioguida del Parco Archeologico, ascoltabile direttamente dal proprio smartphone.

Modalità di accesso:



Gli accessi ai quattro musei cittadini sono contingentati.

Sabato e festivi obbligo di prenotazione, entro le ore 24.00 del giorno precedente.

Nei giorni feriali la prenotazione è consigliata.



Museo di Santa Giulia sono previsti ingressi di 20 persone ogni 15 minuti

Brixia. Parco archeologico di Brescia romana 15 persone ogni 20 minuti

Museo delle Armi “Luigi Marzoli” 20 persone ogni 20 minuti

Pinacoteca Tosio Martinengo 20 persone ogni 30 minuti

Mostra DANIELE LIEVI. Carte segrete 15 persone ogni 60 minuti.

NOVITÀ PER ACCESSO PARCO ARCHEOLOGICO - VITTORIA ALATA



Con l’arrivo della Vittoria Alata il numero di richieste di visite al Parco ha subito un felice fortissimo incremento. La richiesta è alta ma l’accesso deve rimanere contingentato (15 persone ogni 20 minuti), sia per motivi conservativi, sia per la sicurezza del pubblico. Si è dunque stabilito che tutti i visitatori, sia singoli che gruppi, dovranno acquistare i biglietti di accesso al Parco Archeologico direttamente all’atto della prenotazione, con carta di credito dal sito bresciamusei.com o tramite il CUP via bonifico.



Per i gruppi (minimo 10 persone) sarà possibile ottenere il rimborso dell’importo totale solo se la prenotazione sarà annullata entro 15 giorni dalla visita. La disdetta sarà ritenuta valida solo se inviata via mail a santagiulia@bresciamusei.com.

Al di sotto dei 15 giorni niente sarà dovuto.

Per i singoli o le prenotazioni inferiori alle 10 persone, il biglietto non sarà rimborsabile ma ci sarà l’opportunità di spostare la prenotazione contattando, massimo 24 ore prima della visita, il CUP.