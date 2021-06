Valcamonica: "Dalla vigna al tavolo"

Indirizzo non disponibile

Per gli amanti del buon cibo e del buon bere camuno, nasce "Dalla vigna al tavolo". Insieme con l'Associazione Ristoratori Vallecamonica, il Consorzio Vini IGT Valcamonica ha organizzato numerosi appuntamenti in cui i partecipanti saranno condotti alla scoperta di alcune aziende vinicole del Consorzio, invitati a gustare le prelibatezze preparate dai ristoranti camuni, per proseguire con visite guidate tra le ricchezze naturalistiche e culturali della valle.