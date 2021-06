Suoni e Sapori del Garda 2021

Orario non disponibile

Al via il 2 giugno 2021 dal Vittoriale di Gardone Riviera la IX edizione di Suoni e Sapori del Garda, la rassegna che fino a dicembre conduce alla scoperta di meravigliosi luoghi del sacro e della spiritualità del più famoso lago italiano.

La manifestazione prevede ogni anno un ricco calendario di appuntamenti gratuiti organizzati in alcune delle più belle e talvolta sconosciute cornici del lago di Garda. Chiese, Santuari, limonaie, piazze, chiostri si trasformano in emozionanti location dove la musica e il trascendente incontrano prodotti tipici locali come olio, vino, formaggi, marmellate. Un percorso incentrato sul sacro che ha lo scopo di coinvolgere il pubblico con il messaggio universale della musica e allo stesso tempo valorizzare le bellezze artistiche e paesaggistiche del Garda.

A narrarlo saranno orchestre, quintetti, trio, solisti: Suoni e Sapori del Garda sceglie i migliori musicisti in ambito lirico, cameristico e sinfonico per riempire di suoni e colori luoghi dal profondo significato spirituale.