L’ex concessionaria sarà demolita: al suo posto un nuovo supermercato

A Chiari arriverà un nuovo supermercato: prenderà il posto dell’ex concessionaria di via Milano, vuota ormai da molti anni. Il comune ha recentemente dato il via libera al piano attuativo del progetto che prevede la demolizione dello stabile e la costruzione di un nuovo edificio che ospiterà un supermercato Iperal, la cui superficie di vendita non potrà essere superiore ai 2.500 metri quadrati.

Si tratterà del primo punto vendita in paese dell’azienda nata nel 1986 in Valtellina e che ad oggi conta 53 supermercati in Lombardia, tre dei quali nel Bresciano (a Breno, Esine e Darfo Boario Terme). Per ora non ci son ulteriori dettagli, ma la macchina burocratica si è messa in moto e a breve vedrà la luce il 54° punto vendita Iperal.