Cosa fare a Brescia dal 15 al 17 ottobre: i migliori eventi del weekend

Il freddo è arrivato, ma, per i bresciani, non viene meno la voglia di eventi che da sempre anima la nostra provincia. Largo allora alle Giornate FAI di Autunno, alle mostre in città e al Festival dei Motori al centro fiera di Montichiari. Non mancheranno poi i "sempreverdi" mercatini e le rassegne enogastronomiche nei ristoranti, per gustare al meglio le specialità autunnali del territorio.

L'elenco completo degli eventi in programma è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!