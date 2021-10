Settimane Barocche di Brescia

Ripartono le Settimane Barocche ed è una bella notizia per Brescia. Un programma ricco e articolato, dislocato in diversi punti della città, che condivide alcuni importanti appuntamenti con la Stagione della Società dei Concerti del Teatro Grande.

Una collaborazione forte e feconda che si rinsalda di anno in anno e assume ancor più significato in questo ancora incerto periodo storico. Un viaggio musicale in cui saranno protagoniste musiche straordinarie che ci accompagneranno per alcuni mesi restituendo così un segnale di ritrovata fiducia e speranza per la comunità di artisti e per il pubblico.