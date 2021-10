Montichiari: Festival dei Motori

Sabato 16 e Domenica 17 ottobre, al Centro Fiera di Montichiari (BS) torna l’appuntamento con il Festival Dei Motori, l’evento dedicato al mondo dei motori in un fine settimana ad alto contenuto spettacolare.

Durante i due giorni del Festival Dei Motori, grazie ad un ricco programma di eventi speciali, il Centro Fiera di Montichiari diventa la meta prediletta per chi ama l’universo dei motori e vuole lasciarsi contagiare dall’energia sprigionata da piloti e stuntmen professionisti. Il Festival Dei Motori è una grande festa di pubblico. Utilizzando in maniera funzionale gli spazi del quartiere fieristico, portiamo in fiera auto, moto, motocross acrobatico, contest di tuning, custom e car audio, in una formula che richiama visitatori e appassionati da tutto il Nord Italia.

