Derubati i negozi, svaligiate le case: non si ferma l'emergenza furti nel Bresciano

Negozi e abitazioni, furti tentati o riusciti, singoli malviventi o bande di professionisti: continua l'emergenza nel Bresciano. Dai casi più eclatanti, come la rapina al Trony di Molinetto di Mazzano, il colpo da 50mila euro al supermercato Conad di Chiari, e l'assalto al magazzino degli abiti di lusso a Poncarale, fino agli episodi purtroppo quotidiani nelle abitazioni di mezza provincia: “Sono alla guida del paese dal 2014 e non ricordo un anno caratterizzato da una tale intensità di furti”, ha riferito solo pochi giorni fa la sindaca di San Paolo, Giancarla Zernini.

Un lungo elenco di furti

Nell'elenco anche i colpi più recenti al quartiere Lamarmora, a Brescia: almeno una decina quelli tentati o andati a segno. Ladri in azione anche in Franciacorta: a Rovato banditi inseguiti (e beccati) dai carabinieri, a Rodengo Saiano mamma e figli (quasi) faccia a faccia con i ladri, case svaligiate anche in quel di Adro. Sul fronte delle attività commerciali, altri due furti in pieno centro a Brescia: a segno in un negozio di telefonia e in un negozio di borse sotto i portici di Via X Giornate.

Allarmi e denunce virtuali (quindi poco utili) si susseguono anche sui social, rendendo ancora più difficile, se non impossibile, il lavoro delle forze dell'ordine. Il consiglio è sempre lo stesso: si raccomanda di affidarsi un po' meno ai social e, in caso di reale pericolo o furti, di contattare immediatamente il 112.