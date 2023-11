Chiodi e furgoni per bloccare le strade: assalto al magazzino di abiti di lusso

Lo schema seguito per mettere a segno il colpo è quello tipico dei ladri professionisti. Le strade bloccate con dei furgoni e i chiodi gettati sull'asfalto per impedire l’eventuale intervento delle forze dell’ordine, poi l’assalto al magazzino e la fuga repentina. È accaduto nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 novembre a Poncarale. Nel mirino dei malviventi il magazzino "Speed54" di via Meucci, dove vengono stoccati i capi di abbigliamento di lusso del gruppo G&B di Flero. I malviventi sono entrati in azione verso le 4.15: dopo aver sbarrato tutte le strade di accesso con dei furgoni messi di traverso e, pare, aver gettato dei chiodi sull'asfalto, hanno forzato la recinzione e la porta accesso per fare irruzione nel capannone.

Il bottino è ancora da quantificare, ma i ladri si sarebbero portati via numerosi capi di abbigliamento delle firme più prestigiose, e si preannuncia quindi ingente. I carabinieri che indagano stanno ora recuperando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della ditta, sperando ci siano frame che possano aiutare per dare un nome ai ladri, che avevano però il volto travisato. Un'altra mano potrebbe arrivare dai veicoli abbandonati sul luogo del colpo, verosimilmente rubati nei giorni scorsi.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: code e rallentamenti si sono registrati fin dalle prime ore di oggi, venerdì 24 novembre, soprattutto in direzione della città. Diverse le strade che sono state chiuse al traffico a Poncarale come a Bagnolo Mella e a San Zeno Naviglio.