Mamma e bimba in casa, nell'appartamento di sopra i ladri rubano tutto

Mamma e bambina al piano di sotto, ladri in azione nell'appartamento soprastante. Per fortuna, nessun faccia a faccia, anzi la donna non si sarebbe nemmeno accorta della presenza dei malintenzionati, ma un enorme rischio sfiorato.



L'intrusione nei giorni scorsi a Rodengo Saiano. I malviventi hanno aspettato il calare del buio per colpire: nel mirino un appartamento di via San Dionigi. Per raggiungere l'abitazione si sarebbero arrampicati sulla canale e, una volta raggiunto il terrazzo, avrebbero sfondato la porta a vetro. Il proprietario non c'era, ma nessuno si sarebbe accorto di loro. Nemmeno la donna che vive al piano di sotto: era in casa, insieme alla sua bambina, quando (verso le 17) i ladri sono entrati in azione. "Io e la mia bambina eravamo sotto e non abbiamo sentito nessun rumore particolare: però pensare che i ladri erano sopra di noi mette i brividi", scrive sui social.



È uno dei tanti colpi riusciti segnalati nelle ultime ore: in tanti Comuni del Bresciano bande di malviventi stanno passando al setaccio le abitazioni e cresce sempre di più l'allarme e la paura tra i residenti.